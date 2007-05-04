За год Европейский омбудсмен получил рекордное количество жалоб
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|Никифорос ДИАМАНДУРОС
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил Европейский омбудсмен Никифорос ДИАМАНДУРОС, представляя годовой отчет за 2006 год.
“Эта тенденция должна тревожить любого, кто желает улучшения отношений между Европейским Союзом и его гражданами”, - сказал омбудсмен.
Он отметил, что почти четверть проведенных в 2006 году расследований касались вопросов прозрачности в деятельности руководящих органов ЕС.
Среди других позиций, которые обжаловались у омбудсмена – несправедливое отношение, задержка оплаты европейских проектов, превышение власти, дискриминация.
66% жалоб в 2006 году касались деятельности Еврокомиссии. Больше всего жалоб – 20% - поступило из Испании, 14% - из Германии, 9% - из Франции, 6% - из Бельгии.