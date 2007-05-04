За год Европейский омбудсмен получил рекордное количество жалоб

В 2006 году Европейский омбудсмен получил от граждан, неправительственных организаций, союзов и ассоциаций 3830 жалоб, что на уровне абсолютного максимума, который держится второй год подряд.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил Европейский омбудсмен Никифорос ДИАМАНДУРОС, представляя годовой отчет за 2006 год.

“Эта тенденция должна тревожить любого, кто желает улучшения отношений между Европейским Союзом и его гражданами”, - сказал омбудсмен.

Он отметил, что почти четверть проведенных в 2006 году расследований касались вопросов прозрачности в деятельности руководящих органов ЕС.

Среди других позиций, которые обжаловались у омбудсмена – несправедливое отношение, задержка оплаты европейских проектов, превышение власти, дискриминация.

66% жалоб в 2006 году касались деятельности Еврокомиссии. Больше всего жалоб – 20% - поступило из Испании, 14% - из Германии, 9% - из Франции, 6% - из Бельгии.