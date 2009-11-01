Элтон Джон госпитализирован с гриппом

Британский певец сэр Элтон Джон находится в больнице с кишечной инфекцией, из-за чего вынужден отменить ряд концертов в Великобритании и США, говорится на официальном сайте музыканта.

Как отмечается в сообщении, у 62-летнего артиста "тяжелый случай" инфекции. Элтон Джон подхватил кишечную палочку и грипп, и врачи настояли на отмене нескольких концертов в рамках мирового турне Face 2 Face.

Ранее певец отменил концерт в Дублине, затем в Лондоне, Ливерпуле и еще нескольких британских городах. В воскресенье стало известно о переносе шоу в американских Портленде и Сиэтле, напоминает РИА "Новости".

Как сообщает телерадиокорпорация ВВС, певец проходит лечение в одной из центральных лондонских больниц.

"У него грипп, но он в полном порядке", - цитирует ВВС слова официального представителя Элтона Джона.

Сайт певца сообщает, что организаторы концертов работают над составлением новых концертных графиков. Всем, кто уже купил билеты, рекомендуется сохранять их, пока не появится новая информация о переносах и отменах концертов.