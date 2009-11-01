Российские пограничники работают в марлевых повязках

Брянские пограничники усилили контроль на пограничных пунктах своего участка российско-украинской границы. Данные меры предприняты для профилактики вируса гриппа A (H1N1) и в связи с распространением этого заболевания в Украине, передает телеканал "Вести".

Речь идет о выявлении признаков гриппа у тех, кто въезжает в Брянскую область, или следует через нее транзитом через автомобильные пункты пропуска, а также через железнодорожные станции, уточнил представитель пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. По его словам, российские пограничники осуществляют таможенный контроль в марлевых повязках и резиновых перчатках.

В Брянской и Воронежской областях на главных автомобильных переходах на границе с Украиной установлены круглосуточные санитарные карантинные посты. В пограничных областях проводится вакцинация против сезонного гриппа.