В Украину поступила первая гуманитарная помощь из Польши.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, это стало возможным благодаря договоренностям Президентов Украины и Польши Виктора ЮЩЕНКО и Леха КАЧИНЬСКОГО.

В частности, она сообщила, что сегодня на протяжении дня проходили телефонные разговоры двух президентов, в ходе которых обсуждался вопрос предоставления такой помощи. Л.Качиньский выразил готовность оказать помощь западным областям Украины, которые больше всего страдают от эпидемии.

И.ВАННИКОВА сообщила, что Польша направит в Украину большое количество препарата «Тамифлю», один миллион марлевых повязок. От себя Л.Качиньский пообещал передать Украине из своей президентской больницы 300 тестов на выявление штамма вируса.

Также польский президент пообещал посодействовать в предоставлении Украине мобильных диагностических лабораторий.

Более того, по словам И.ВАННИКОВОЙ во Львовскую область уже поступила первая часть гуманитарной помощи. Это аппарат искусственного дыхания, 100 тысяч марлевых повязок и препарат «Тамифлю».