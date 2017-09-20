СМИ узнали новые подробности запуска ракеты по зрителям на учениях "Запад-2017" (видео)

Стали известны обстоятельства чрезвычайного происшествия, случившегося на полигоне Лужский в Ленинградской области РФ.

По предварительным данным, во время учений 16 сентября у боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР), едва не повлекший гибель людей. Одной из основных версий ЧП, по данным "Коммерсанта", является сбой в системе управления вооружением вертолета.

Как рассказал собеседник издания, близкий к штабу воздушно-космических сил, на полигоне Лужский действительно произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52, в результате которого едва не погибли люди.

В тот день в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения "зачетного полета пары на выполнение огневых задач".

В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса "воздух-земля". После этого старший лейтенант Волчков доложил об инциденте руководителю полетов на полигоне. Получив команду прекратить выполнение задачи, он изменил курс и вернулся на базу в Пушкин.

На земле получили легкие ранения три человека (по информации РБК, все они — военнослужащие, - УНИАН.) и повреждены две машины: на фотографиях с места ЧП видно, что осколки С-8 буквально прошили металлические корпуса стоявших рядом армейского фургона и бронеавтомобиля.

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Через два дня на полигон Лужский прибыл президент России Владимир Путин. По словам близкого к Генштабу ВС РФ источника, ЧП не сказалось на ходе учения "Запад-2017": уже на следующий день после инцидента экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации ЗВО отработали на полигоне задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха.

В Военном следственном управлении Следственного комитета РФ по ЗВО, как и в Военной прокуратуре ЗВО, комментировать информацию об инциденте отказались.

По данным "Ъ", для установления обстоятельств ЧП уже создана специальная комиссия, состоящая из представителей Минобороны РФ и авиационной промышленности, которой предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.

По словам источников СМИ, самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета: участники расследования установили, что НАР вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения.

Для подтверждения или опровержения этих данных будут проведены дополнительные экспертизы. До этого летчики Смахтин и Волчков будут отстранены от полетов.

Ранее СМИ опубликовали видео удара Ка-52 по площадке с автомобилями, позднее появилось видео из кабины вертолета.

По данным СМИ, во время белорусско-российских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок.

Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне, но не на "Западе-2017". При этом попадание в людей в российском оборонном ведомстве отрицают.