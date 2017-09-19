Попадание в людей отрицает: Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне, но не на "Западе-2017" (видео)

Минобороны РФ опровергло сообщения в соцсетях о залпе по толпе журналистов в ходе учений "Запад-2017".

В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что 18 сентября никаких происшествий, связанных с авиацией, на маневрах не было, передает РИА Новости.

"Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых — намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — утверждают в российском ведомстве.

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Отмечается, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан случай, который произошел "в другое время в ходе отработки вертолетами упражнений по поражению наземных целей".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — объяснили в пресс-службе Минобороны РФ.

В Кремле, комментируя публикации в СМИ об инциденте, переадресовали вопрос в Минобороны.

В то же время, НТВ сообщает, что случайный обстрел зрителей на полигоне "Лужский" имел место в субботу, 16 сентября. По информации СМИ, ранены 2 человека, повреждены 3 автомобиля. Ее, как отмечалось выше, в Минобороны РФ опровергли.

Согласно документу телеканала "Обстоятельства САИ" (САИ — серьезный авиационный инцидент, — УНИАН.), произошел самопроизвольный пуск неуправляемой ракеты С-8:

По данным СМИ, во время белорусско-российских учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет «воздух-земля» произошел случайно из-за неполадок. Обстрел, как предполагается, произошел 17 или 18 сентября. Официально о нем ничего не сообщалось.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.