Обстрел ракетами на российском полигоне: появилось видео из кабины вертолета

В Сети появилось видео из кабины вертолета Ка-52, который случайно выпустил ракеты на полигоне "Лужский". Видео опубликовано на YouTube-канале.

На записи видно, как вертолет выпускает неуправляемые ракеты по площадке, где стоят автомобили.

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По данным СМИ, во время белорусско-российских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок.

Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне, но не на "Западе-2017". При этом попадание в людей в российском оборонном ведомстве отрицают.