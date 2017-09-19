На учениях "Запад-2017" вертолет выстрелил ракетами по зрителям: есть тяжелораненые (видео)

На российско-белорусских военных учениях «Запад-2017» боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, вследствие чего два человека оказались в госпитале.

Как пишет российский сайт 66.ru, вероятнее всего, инцидент произошел незадолго до визита на полигон президента РФ Владимира Путина.

Издание уточняет, что на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52.

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«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», – сообщил 66.RU осведомленный источник.

Точная дата, когда произошло ЧП, неизвестна. «Это случилось вчера или позавчера», – рассказал собеседник издания.

Как отмечает 66.ru, по сообщению пресс-службы Западного военного округа, 17 сентября «в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017» на полигоне «Лужский» экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».