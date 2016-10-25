Обама назвал Трампа "фундаментально несерьезным человеком"

Об этом он заявил на мероприятии для сбора средств в предвыборные фонды Демократической партии в Сан-Диего, передает РБК со ссылкой на The New York Times.

"Америка — великая страна, она может пережить что угодно, но вот чего Америка не может допустить на сколько-нибудь продолжительное время, так это того, чтобы единственный чиновник, избираемый на свой пост всем населением США и говорящий от имени нашей страны в мировых делах, был фундаментально несерьезным человеком", — сказал Обама.

Читайте такжеВыборы в США: штаб Трампа признал его отставание от Клинтон за две недели до дня голосования

Он также назвал стандарты морали и терпимости Трампа по отношению к другим людям едкими.

По мнению действующего президента, фундаментальные ценности на этих выборах находятся под угрозой.

В свою очередь кандидат от демократов Хиллари Клинтон, по мнению Обамы, "является самым квалифицированным человеком, когда-либо боровшимся за президентский пост". ​

Ранее кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон назвала Дональда Трампа "больным неудачником" в воскресенье из-за отказа во время их дебатов на прошлой неделе взять на себя обязательства принять результаты выборов 8 ноября.