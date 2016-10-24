Клинтон назвала Трампа "больным неудачником"

Об этом пишет Reuters.

Клинтон, бывший госсекретарь США сказала, что комментарии Трампа были более последовательными с тем, что диктаторы в недемократических странах могли бы сказать о своих противниках.

«Сказать, что вы не будете уважать результаты выборов является прямой угрозой нашей демократии», - заявила на митинге в Университете Северной Каролины в Шарлотте Клинтон. «Мирная передача власти является одной из вещей, которая делает Америка», – отметила она.

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"И посмотрите, некоторые люди больные неудачники, и мы просто должны идти дальше", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу телеканала ABC news, кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника - республиканца Дональда Трампа на 12%.