Клинтон назвала Трампа "больным неудачником"
Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон назвала Дональда Трампа "больным неудачником" в воскресенье из-за отказа во время их дебатов на прошлой неделе взять на себя обязательства принять результаты выборов 8 ноября.
Об этом пишет Reuters.
Клинтон, бывший госсекретарь США сказала, что комментарии Трампа были более последовательными с тем, что диктаторы в недемократических странах могли бы сказать о своих противниках.
«Сказать, что вы не будете уважать результаты выборов является прямой угрозой нашей демократии», - заявила на митинге в Университете Северной Каролины в Шарлотте Клинтон. «Мирная передача власти является одной из вещей, которая делает Америка», – отметила она.
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"И посмотрите, некоторые люди больные неудачники, и мы просто должны идти дальше", – добавила она.
Как сообщал УНИАН, согласно опросу телеканала ABC news, кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника - республиканца Дональда Трампа на 12%.