В сети появилось видео ДТП с участием ДиКаприо

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке столкнулись Range Rover, в котором сидел актер и автомобиль Mini Cooper.

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В результате произошедшего никто не пострадал, автомобили значительных повреждений не получили.

После аварии звезда Голливуда, выйдя из своей машины, подошел к женщине, помог ей выйти из машины и отвел ее к отбойнику, чтобы та пришла в себя.