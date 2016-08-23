В сети появилось видео ДТП с участием ДиКаприо
13:20, 23 августа 2016Мир
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Видеозапись аварии, в которую попал актер Леонардо ДиКаприо со своей подругой, появилась на YouTube.
Ди Каприо помог женщине выйти из машины / gpclub.ru
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке столкнулись Range Rover, в котором сидел актер и автомобиль Mini Cooper.
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В результате произошедшего никто не пострадал, автомобили значительных повреждений не получили.
После аварии звезда Голливуда, выйдя из своей машины, подошел к женщине, помог ей выйти из машины и отвел ее к отбойнику, чтобы та пришла в себя.
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