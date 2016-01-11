В США вручили "Золотой глобус" за лучший фильм

Главный приз достался картине "Легенда Хью Гласса" в номинации "Лучший драматический фильм", передает Росбалт по информации The New York Times.

Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо, сыгравший первопроходца Хью Гласа, награжден за лучшую мужскую роль и, по мнению, критиков приблизился к получению заветного "Оскара".

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Это уже третий "Золотой глобус" в его копилке после награды за роли в фильме "Авиатор" (лучший драматический актер) и "Волк с Уолл-стрит" (лучший комедийный актер).

Таким образом, режиссер фильма Алехандро Гонсалес Иньярриту по всем статьям опередил своих конкурентов Тодда Хайнса ("Кэрол"), Тома Маккарти ("В центре внимания"), Джорджа Миллера ("Безумный Макс: дорога ярости") и Ридли Скотта ("Марсианин").

Тем не менее "Марсианину" удалось завоевать пальму первенства в категории комедий и мюзиклов, а исполнитель главной роли в этой картине Мэтт Дэймон также признан лучшим актером.

73-я церемония вручения кинопремии прошла в гостинице "Беверли Хилтон отель". Ведущим мероприятия в четвертый раз стал британский комик Рики Джервейз.