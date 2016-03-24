Цветение сакуры в Вашингтоне: фоторепортаж Reuters

Он берёт своё начало в 1912 году, когда мэр Токио Юкио Одзаки преподнёс городу Вашингтону в знак дружбы 3000 саженцев сакуры, пишет Worldfestivals.ru. Деревья высадили вдоль бассейна, примыкающего к каналу Вашингтона в Западном парке Потомак.

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Отмечается, что уже более 100 лет каждую весну эти вишневые деревья становятся главной достопримечательностью.

В течение 5 недель фестиваля в вишнёвом саду проходят впечатляющие мероприятия, посвященные традиционному и современному искусству и культуре, позволяющие насладиться природной красотой и духом коллективизма.