Россия пытается разделить НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается расколоть альянс, сообщает Slon.ru.

"Уже на протяжении долгого времени мы видим более решительную Россию, которая использует различные методы, чтобы запугать своих соседей и разделить Североатлантический альянс. Мы видим, как Россия пытается разделить НАТО, но эти попытки не являются успешными, потому что мы сплоченно отвечаем на них", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в альянсе озабочены усилением России в Сирии, а также присутствием в Средиземном море. НАТО вынуждено наращивать силы в Турции и восточной части Средиземноморья в качестве ответной меры, пояснил Столтенберг.

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В феврале НАТО одобрило расширение военного контингента альянса у российских границ. В январе Столтенберг предлагал провести заседание Совета НАТО–Россия. Работа совета была приостановлена после конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году.