Российскую агрессию остановит только принципиальная и единая позиция Запада – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что российскую агрессию остановит только принципиальная и единая позиция Запада.

Такое мнение он высказал в статье «Хватит: НАТО нужно прекратить кормить российских троллей», опубликованной в издании Politico.

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«Если Москва хочет участвовать в настоящем партнерстве с НАТО, она должна прекратить свои неразумные и провокационные военные действия на границах стран НАТО, в том числе, полеты российской авиации с отключенными транспондерами над Балтийским морем, которые угрожают даже гражданским самолетам, нарушать воздушное пространство Турции и проводить масштабные военные учения без предупреждения своих соседей. Требовать меньше - не вариант, поскольку это откроет двери для повтора тех же ошибок снова и снова. Уроки ХХІ века такие же, как и ХХ: агрессор остановится только тогда, когда встретит принципиальную и единую позицию. Если бы Путин встретил непреклонную реакцию после его агрессии в Крыму, жители Донецка и Луганска не жили бы в состоянии войны, а жили бы в демократической стране - гораздо лучшей ситуации, независимо от того, насколько несовершенным является состояние этой демократии», - считает Линкявичюс.

Министр подчеркнул, что серьезный диалог между Россией и НАТО должен решать «реальные проблемы».

«Хорошим началом было бы признать, что Кремль является стороной конфликта в Украине. Россия должна признать свою агрессию в Украине, вывести свои войска, обеспечить пограничный контроль и вернуть аннексированный Крым. Это не произойдет сразу, но Россия должна немедленно сделать первые шаги в этом направлении и доказать, что она хочет конструктивного диалога», - отметил Линкявичюс.

Он убежден, что разумная политика Запада в отношении РФ должна вестись с учетом действия руководства РФ, а не на ее утверждениях.

«Террористические угрозы или необходимости решения проблем миграции не должны привести нас в состояние, когда мы закроем глаза на российские агрессию и угрозы в адрес своих соседей, ее пренебрежение к соглашениям и международному праву. Ни одна страна не должна получить возможность выбирать, какие правила она будет выполнять, а какие не будет за счет суверенитета других стран и мира», - подчеркнул он.

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Глава литовского внешнеполитического ведомства отметил, что диалог может только тогда дать результаты, если это «действительно конструктивный диалог и не попытки подорвать дипломатические и демократические принципы».

«Если Россия намерена использовать диалог с Западом как платформу для пропаганды, то встречаться с российскими чиновниками не полезнее, чем смотреть Russia Today, финансируемый Кремлем телеканал, который должен называться Russia Yesterday (Россия Вчера), за его прославление эры советов и «холодной» войны. Проводить встречи ради встреч бесполезно. Россия должна действиями доказать, что она действительно готова к диалогу», - уверен Линкявичюс.