В Пакистане у здания суда прогремел взрыв, по меньшей мере 10 человек погибли (фоторепортаж)

В результате взрыва у здания суда в пакистанской провинции Хайбер-Пахтува погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на агентство Reuters.

«Трое сотрудников полиции были в числе как минимум десяти погибших и 27 человек, которые получили ранения в результате взрыва Смертник пытался войти в судебный комплекс, и он подорвал себя, когда полиция остановила его», - говорится в сообщении.

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Как отмечает агентство, правоохранители перехватили смертника у ворот суда в районе Шабкадар, когда он пытался войти во время слушаний. Силовики открыли огонь, в результате чего сдетонировало взрывное устройство.

Ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы, которые ведут вооруженную борьбу против правительства Пакистана с 2007 года, требуя введения строгой интерпретации исламского права.