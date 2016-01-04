В Пакистане в результате взрыва газового баллона в микроавтобусе погибли 13 человек
02:21, 04 января 2016Мир
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В Пакистане в результате взрыва газового баллона в микроавтобусе погибли 13 человек, еще шестеро получили ранения.
Инцидент произошел в районе Карак на трассе Индас / Google Maps
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание The Nation.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 января, в районе Карак на трассе Индас. Микроавтобус следовал из Пешавара в Дера-Исмаил-Хан. Внезапно внутри транспортного средства взорвался газовый баллон, произошел пожар.
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По данным полиции, в микроавтобусе были члены одной семьи, направлявшиеся на свадьбу.
Среди погибших четыре женщины. Еще шесть человек были спасены и доставлены в ближайшую больницу.
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