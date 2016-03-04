Китай объявил об очередном увеличении оборонного бюджета

Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, передает Би-би-си. Точные цифры нового военного бюджета будут названы в субботу, когда откроется очередная сессия парламента.

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В прошлом и позапрошлом году году Китай также увеличивал расходы на оборонный сектор: в 2015 - на 10% до 887 млрд юаней (более $135 млрд), а перед этим, в 2014 году, - на 12,5% .

Сессия Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа страны - откроется в Пекине 5 марта и продлится до 16 марта.