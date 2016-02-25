США и Китай согласовали проект резолюции, которая расширит санкции против КНДР

США и Китай спустя 7 недель переговоров согласовали проект резолюции, которая расширит санкции Совбеза ООН против Северной Кореи. Голосовать за документ будут в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Китая и США пишет Reuters.

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"Это основательный, объемный, полный проект… Надеюсь, он будет принят в ближайшие дни. У наших двух стран было огромное количество разногласий, но нам удалось их согласовать", - сказал один из собеседников издания.

Предположительно, проект резолюции предлагает внести в санкционный список ряд лиц и компаний. Но более подробной информации пока нет.

Власти США и Китая не намерены признавать КНДР в качестве ядерной державы, сообщил официальный представитель американского Совета национальной безопасности Нэд Прайс, передает Русская служба ВВС.

Напомним, ранее Обама подписал закон, который дает возможность расширить санкции в отношении КНДР в связи с ее ядерной и ракетной программами.

7 февраля Северная Корея сообщила об успешном запуске ракеты со спутником. Несмотря на заявления Пхеньяна о запуске спутника наблюдения, в мире предполагают, что КНДР тестирует межконтинентальную баллистическую ракету. Данные о запуске вызвали негативную реакцию мирового сообщества, действия Северной Кореи после получения информации о запуске резко осудили Южная Корея, США, Китай и Япония.

6 января КНДР заявила об успешных испытаниях водородной бомбы. Многие страны мира и международные организации резко негативно отреагировали на эти испытания, осудив такие действия КНДР.