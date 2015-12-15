Керри: США могут работать с Россией по конкретным проблемам

Такое мнение высказал во время визита в Москву госсекретарь США Джон Керри, передает "Голос Америки". "Несмотря на имеющиеся у нас разногласия, – сказал Джон Керри, – мы можем эффективно работать по конкретным проблемам". По его словам, Россия внесла значительный вклад в диалог по ядерной программе Ирана.

Перед началом переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Джон Керри выразил надежду, что им удастся найти некую "общую позицию".

Лавров заявил, что хочет «продолжить разговор», начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Бараком Обамой, о том, как Вашингтон может содействовать урегулированию украинского кризиса.

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Перед отъездом Джона Керри в Москву высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил, что госсекретарь воспользуется предстоящим визитом в Россию, чтобы спланировать следующую встречу Международной группы поддержки Сирии, которая должна состояться в пятницу в Нью-Йорке.

Россия является участником этой группы, которая предложила широкий план, призывающий к политическому переходному процессу в Сирии. Однако у США и России есть разногласия в связи с поддержкой Москвой сирийского лидера Башара Асада.

Представитель Госдепартамента также сообщил, что Керри намерен обсудить с российскими властями усилия по полной реализации Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня в восточной Украине и отвод тяжелых вооружений как украинской армией, так и пророссийскими сепаратистами.

Позднее во вторник Джон Керри встречается с президентом России Владимиром Путиным Путиным.

Напомним, это уже второй визит Джона Керри в Москву в этом году.