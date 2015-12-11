Госдепартамент США раскрыл дату встречи Керри с Путиным

Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, встреча состоится 15 декабря в Москве. В ее ходе стороны обсудят ситуацию в Сирии и Украине.

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Перед визитом в Москву Керри 14 декабря будет обсуждать сирийский кризис в ходе своего визита в Париж.

Напомним, 9 декабря госсекретарь США Джон Керри заявил, что посетит Москву на следующей неделе. "Через неделю я поеду в Москву и буду встречаться с ним (Путиным - УНИАН) и господином Лавровым по Сирии и Украине", - сказал он на полях конференции ООН по климату, проходящей в Париже.