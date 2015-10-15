Орбан требует от Евросоюза закрыть греко-турецкую границу

Евросоюз должен закрыть греко-турецкую границу, в противном случае Венгрия закроет свою границу с Хорватией.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

По его словам, венгерская сторона готова принять такое решение уже в пятницу.

"Это второе лучшее решение, наилучшим было бы закрытие греческой границы, это то, чего мы хотели бы достичь", - сказал Орбан.

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Ранее сообщалось, что Венгрия с начала года зарегистрировала на своих границах 204 тыс. мигрантов, что в 13 раз больше, чем в аналогичный период 2014 года.

Венгрия построила забор на границе с Сербией, вызвав таким образом критику со стороны международных партнеров. Благодаря такой мере поток мигрантов из Сербии значительно снизился.

Однако это привело к увеличению числа мигрантов, которые начали прибывать в Хорватию.