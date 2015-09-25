Хорватия открыла границу с Сербией

Министр внутренних дел Хорватии Ранко Остоич сообщил, что все автомобили, независимо от регистрации, смогут въехать на территорию Хорватии, передает радио "Свобода".

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Ранее Загреб заблокировал въезд гражданам Сербии и автомобилям в Хорватию. Это произошло после того, как Сербия заблокировала въезд грузовиков, которые направлялись из Хорватии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини собрала 25 сентября премьеров Сербии и Хорватии, чтобы призвать их решить проблему.

Кризис возник после того, как Венгрия закрыла свою границу с Сербией, что на территории последней остались десятки тысяч мигрантов. Впоследствии они начали двигаться через Хорватию в Словению и Венгрию и дальше в более богатые страны Северной Европы.

В то же время Хорватия заявила, что не может принять такой поток мигрантов и закрыла свою границу с Сербией.