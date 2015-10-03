Россия заявила о намерении наращивать интенсивность авиаударов в Сирии

Об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает ТАСС.

"Удары нашей авиации мы будем не только продолжать, но и наращивать их интенсивность", - сказал Картаполов в Национальном центре управления обороной страны.

Он отметил, что целями ударов российской авиации являются, прежде всего, "пункты управления, склады с боеприпасами и взрывчаткой, узлы связи, мини-заводы по производству оружия террористов-смертников и лагеря подготовки боевиков".

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Картаполов подчеркнул, что Минобороны РФ заинтересовано в координации действий разных стран против террористической угрозы.

Он подчеркнул, что в Багдаде начал работу Международный информационный центр Координационного комитета.

"К его работе мы приглашали всех, кто заинтересован в борьбе с террористической группировкой ИГ. Одна из его задач - это координация действий и предотвращение любых инцидентов", - сказал генерал.

Он отметил, что российская сторона призвала других делиться "любой полезной информацией об объектах группировки ИГ на территории Сирии и Ирака".

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый удар в Сирии.

СМИ сообщили о десятках жертв среди мирного носеления, в том числе детей.

1 и 2 октября бомбардировки повторились.



