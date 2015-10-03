Россия заявила о намерении наращивать интенсивность авиаударов в Сирии
Российская авиагруппа в Сирии будет наращивать удары по террористам, Минобороны РФ готово к взаимодействию со всеми заинтересованными странами.
Об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает ТАСС.
"Удары нашей авиации мы будем не только продолжать, но и наращивать их интенсивность", - сказал Картаполов в Национальном центре управления обороной страны.
Он отметил, что целями ударов российской авиации являются, прежде всего, "пункты управления, склады с боеприпасами и взрывчаткой, узлы связи, мини-заводы по производству оружия террористов-смертников и лагеря подготовки боевиков".
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Картаполов подчеркнул, что Минобороны РФ заинтересовано в координации действий разных стран против террористической угрозы.
Он подчеркнул, что в Багдаде начал работу Международный информационный центр Координационного комитета.
"К его работе мы приглашали всех, кто заинтересован в борьбе с террористической группировкой ИГ. Одна из его задач - это координация действий и предотвращение любых инцидентов", - сказал генерал.
Он отметил, что российская сторона призвала других делиться "любой полезной информацией об объектах группировки ИГ на территории Сирии и Ирака".
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.
30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый удар в Сирии.
СМИ сообщили о десятках жертв среди мирного носеления, в том числе детей.
1 и 2 октября бомбардировки повторились.