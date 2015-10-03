Россия нанесла авиаудары по полевому госпиталю сирийской оппозиции – WSJ

В пятницу, 2 октября, в министерстве обороны России заявили, что российские ВВС нанесли удары по "подземной штаб-квартире боевиков" и двум бункерам в городе Эль-Латамн. Однако местные активисты и жители Эль-Латамны утверждают, что авиация РФ атаковала полевой госпиталь бойцов сирийской оппозиции, которых поддерживают США, пишет издание The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что, несмотря на нанесение нескольких авиаударов по удерживаемым "Исламским государством" территориям, Россия уже третий день бомбит северо-западные территории Сирии, где силы ИГ отсутствуют.

В то же время, США, Турция, Германия, Франция, Великобритания и прочие союзники требуют от РФ немедленно прекратить самовольные авиаудары по сирийской оппозиции и сосредоточить внимание на борьбе с "ИГ", передает ZN.UA.

В России же высказали намерение бомбить Сирию 3-4 месяца. В РФ заявили, что их самолеты совершили около 20 миссий против "Исламского государства". При бомбардировках, по предварительным данным, погибло около 60 человек.

Ранее западные СМИ по ссылкой на данные США сообщили, что самолеты нанесли авиаудары в районе города Хомс, находящегося под контролем сирийской оппозиции, а не "ИГ". Тем самым, утверждают СМИ, Путин помогает Асаду бороться с оппозицией, а не выполняет свое обещание бороться с исламистами.

Также из собственных источников Reuters узнал, что Иран и Ливан при поддержке авиаударов России намерены захватывать у сирийской оппозиции ранее отбитые у Асада территории, а не бороться с "ИГ".

Как известно, с момент начала войны в Сирии в 2011 году, Россия и Иран настойчиво поддерживают режима Башара Асада, в то время как Турция, США, страны ЕС, и другие страны Запада осуждают Асада и требуют его отставки. Более того, параллельно с конфликтом между сирийской оппозицией и Асадом в Сирии идет война с террористами ИГИЛ, однако относительно совместной борьбы с исламистами стороны до сих пор не могут договориться.

В то же время, в сентябре ряд западных стран, включая Германию, Британию и даже США смягчили риторику и уже не исключают возможности договариваться с Асадом. Например, глава Госдепа Джон Керри заявлял об изменении позиции США по Башару Асаду. Меркель также заявляла о необходимость привлечь к переговорам Асада и отмечала, что без России войну в Сирии не закончить.