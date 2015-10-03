Лишь один из 20 авиаударов РФ в Сирии направлен против ИГ - Минобороны Великобритании

Как пишет Европейская правда со ссылкой на интервью Феллона таблоиду The Sun, он сообщил, что спецслужбы страны ежедневно анализируют данные о российских ударах с воздуха по целям в Сирии. "Подавляющее большинство из них не направлены против ИГИЛ", - подчеркнул он.

"Полученные нами доказательства свидетельствуют о том, что российские боевые самолеты бомбят районы, населенные мирными жителями, что приводит к гибели гражданских", - отметил руководитель британского оборонного ведомства. Кроме того, целями авиаударов становятся также силы оппозиционной повстанческой группировки "Свободная сирийская армия", которая ведет борьбу против президента Башара Асада.

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В то же время британский министр заявил, что не считает, что президенту России удалось "благодаря своему маневру достичь превосходства" над международной антитеррористической коалицией. "Он усложнил ситуацию в Сирии", - подчеркнул Фэллон и добавил, что Западу есть что противопоставить политике Кремля.

Руководитель оборонного ведомства Великобритании также выступил за участие Королевских военно-воздушных сил в налетах на позиции боевиков "Исламского государства" в Сирии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый удар в Сирии.

СМИ сообщили о десятках жертв среди мирного носеления, в том числе детей.

1 и 2 октября бомбардировки повторились.