Перекрытые улицы и сотни силовиков: в Хельсинки готовятся акции протеста к визиту Путина

Из-за запланированных массовых протестов власть вызвала силовиков из других регионов страны.

В Хельсинки проведут минимум четыре акции протеста во время визита российского президента Владимира Путина к финляндскому лидеру Саули Ниинисте.

Об этом информирует Европейская правда со ссылкой на национальную телерадиовещательную компанию Финляндии.

Отмечается, что силовики, прибывшие из разных регионов страны, уже перекрыли отрезок дороги из аэропорта Хельсинки, а торговая площадь и набережная в центре столицы перекрыты весь день.

Перекрыли также некоторые улицы рядом с Президентским дворцом, где состоится официальная часть встречи.

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По информации полиции, митинги ожидаются в парке Эспланада и возле Посольства Российской Федерации на улице Техтаанкату. В каждой из акций протеста будет принимать участие по несколько десятков человек.

Протестующих волнуют вопросы, связанные с правами человека. Среди организаторов – представители сообщества "Свободная Россия", молодежной организации Коалиционной партии и правозащитной организаций Amnesty International.

Во время встречи президенты обсудят вопросы, в частности, акций протеста в Москве и взрыв возле Архангельска.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин высказался по поводу акций протеста в Москве только в середине августа. Он, в частности, отметил, что Россия не допустит повторения в Москве событий, похожих на протесты "желтых жилетов" во Франции.

Акции оппозиции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение раскритиковали правозащитники и политические эксперты.