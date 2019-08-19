Путин впервые высказался о протестах в России

Путин заявил, что сделает все, чтобы внутриполитическая ситуация в России развивалась строго в рамках действующего закона.

Россия не допустит повторения в Москве событий, схожих с протестами "желтых жилетов" во Франции.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

"Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло где-то 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе", - сказал Путин на пресс-конференции.

Читайте такжеМэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 24 августа

"Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - добавил он.

Путин подчеркнул, что граждане имеют право на мирный протест.

"Думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями", - сказал президент РФ.

"Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, с июля в Москве продолжаются акции оппозиции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение раскритиковали правозащитники и политические эксперты.