Мэй рассказала о последствиях отказа от Brexit

Премьер добавила, что, если парламент не поддержит существующее предложение, Британия рискует выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения или остаться в ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в колонке для издания Sunday Express назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии".

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Она подчеркнула, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС возвращает стране контроль над своими границами, "прекращая свободное передвижение раз и навсегда". Мэй добавила, что документ также дает Британии "контроль над своими законами, отменяя юрисдикцию Европейского суда в Великобритании".

Премьер добавила, что, если парламент не поддержит существующее предложение, Британия рискует выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения или остаться в ЕС. Она подчеркнула, что британские власти не могут подвести граждан, которые проголосовали за Brexit.

"Это было бы катаcтрофическим и непростительным подрывом доверия к нашей демократии", – написала Мэй.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. Европейский совет предложил структурам Евросоюза обеспечить вступление в силу документа с 30 марта 2019 года. Совет также одобрил политическую декларацию об основах отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.