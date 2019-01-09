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Стало известно, когда в британском парламенте состоится голосование по соглашению о Brexit

00:09, 09 января 2019
Мир
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Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года / фото из открытых источников

Правительство Великобритании объявило, что 15 января в Палате общин британского парламента состоится голосование относительно соглашения о выходе страны из состава Европейского Союза - так называемом Brexit.

Об этом на Даунинг-стрит сообщили во вторник, 8 января. Заявление прозвучало на фоне роста опасений за возможный выход Великобритании из состава Европейского Союза без соответствующего соглашения, пишет DW.

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В правительстве также подтвердили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и до сих пор пытается убедить как несогласных с ее позицией парламентариев из рядов ее Консервативной партии, так и оппозицию, чтобы те поддержали план Мэй относительно выхода Великобритании из Евросоюза. Представитель британского правительства также подчеркнул, что Мэй еще сможет что-то предложить законодателям, чтобы убедить их поддержать соглашение.

Напомним, Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Запланированное на 11 декабря 2018 года голосование в Палате общин по соглашению о Brexit перенесли на январь 2019 года. Тем временем Европейская Комиссия уже разработала план действий на случай выхода Великобритании без соглашения из состава ЕС.

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Теги: #Британия#Brexit