Кроме того, около 75% стволов артиллерийских систем России отработали свой ресурс.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман оценил, на какой промежуток времени хватит артиллерийских снарядов у российских оккупационных войск. Если на начало войны их было 15-20 млн единиц, то в войне против Украины россияне использовали уже 12 млн снарядов.

Об этом он заявил в эфире телеканала FREEДОМ. По словам Гетьмана, на сегодня промышленность страны-агрессора способна изготавливать до 1,5 млн снарядов в год. Соответственно, оккупанты могут использовать чуть более 4 тысяч снарядов в день, однако в реальности враг делает в разы больше выстрелов.

"Пошли поставки из Северной Кореи. Они оцениваются в 300 тыс. снарядов, которые поставят РФ за год. То есть они смогут делать в день 4 тыс. выстрелов из своих запасов и одну тысячу из снарядов, поставляемых из Северной Кореи. Россияне в день делают не менее 10 тыс. выстрелов", – подчеркнул майор запаса.

При этом ранее Россия могла выпускать по Украине ориентировочно до 80 тыс. снарядов в день. Гетьман также отметил, что около 75% стволов артиллерийских систем России отработали свой ресурс.

"Их опасно использовать, потому что, в лучшем случае, снаряд полетит не точно. Раздолбан ствол, как говорят простыми словами, и снаряд может разорваться в стволе, потому что он изношен и может не выдержать того подрыва в гильзе, который выталкивает снаряд из ствола", – пояснил он.

Однако Россия еще имеет возможности для изготовления таких установок – ВПК РФ может производить 10 единиц в месяц.

"Россия не может заменить все те стволы, которые использовали свой ресурс. У РФ есть возможность еще вести интенсивные боевые действия, но еще полгода-год такой войны, и ресурс иссякнет", – резюмировал Гетьман.

Оружие в армии РФ: последние новости

Депутат из Южной Кореи Ю Санг Бом сообщил, что Северная Корея (КНДР) отправила России более миллиона артиллерийских снарядов. По его словам, также в РФ отправились северокорейские советник по использованию боеприпасов.

Кроме того, стало известно, что РФ оснастила вертолеты Ми-28НМ противотанковыми ракетами "Вихрь". Однако после такой "модернизации" система работает некорректно, что признали и сами пропагандисты. Несмотря на это, врагу удалось расширить ударный функционал Ми-28НМ.

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