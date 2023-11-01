Северная Корея также отправила в РФ советников, узнал южнокорейский депутат.

Власти КНДР (это Северная Корея) отправили в Российскую Федерацию более 1 миллиона снарядов для артиллерии, которые, похоже, российский диктатор Владимир Путин использует для ударов по украинской территории.

С августа в РФ из КНДР отправили около 10 партий вооружения. По данным Bloomberg, об этом рассказал южнокорейский депутат Ю Санг-Бам, который является членом комитета парламента по вопросам разведки, ссылаюсь на сведения Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

"Северная Корея также отправила в Россию советников по использованию боеприпасов, которых хватило бы примерно на два месяца обстрелов", - поделился народный избранник.

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Сотрудничества России с КНДР - что надо знать сейчас

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, ее изоляция на международной арене усилилась, и российская сторона начала активнее сотрудничать, в частности, с КНДР.

Сообщалось, что у Пхеньяна есть одни из крупнейших в мире складов снарядов и ракет, совместимых с советским оружием, которое РФ активно использует в войне против украинцев.

13 октября спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби поделился, что КНДР предоставила российской стороне тысячу контейнеров военного оборудования и боеприпасов.

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