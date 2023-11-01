Предварительно перевалка этих боеприпасов началась в августе 2023 года.

OSINT-аналитики Frontelligence Insight считают, что Россия действительно могла получить от Северной Кореи до 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Как пишет военный портал Defence Express, эксперты предполагают, что РФ получила: 70% - 152-мм снаряды (ориентировочно 386,4 тысяч штук), 20% -122-мм снаряды (ориентировочно 211,2 тысяч штук), 10% - боеприпасы других типов.

Со ссылкой на спутниковые снимки отмечается, что предварительно перевалка этих боеприпасов началась в августе 2023 года. При этом основной перевалочной базой стала 719-я база артиллерийского вооружения в Тихорецке РФ. А для доставки с северокорейской территории использовался морской и железнодорожный транспорт и 20-футовые стандартные контейнеры.

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"Что касается количества контейнеров в 2000 единиц, то авторы команды Frontelligence Insight честно признают, что взяли эти цифры у инсайдерского источника, но достоверность проверили, опираясь на открытые данные. Они отталкивались в частности от того, что к началу октября Белый Дом заявлял уже о передаче рашистам 1000 контейнеров со снарядами от КНДР, но спутниковые снимки показали дальнейшую перевалку БК в Россию из Северной Кореи и после этого периода", - говорится в публикации.

Северная Корея отправила России снаряды - что сообщалось

Как писал Bloomberg, с августа Северная Корея отправили РФ более 1 миллиона снарядов для артиллерии. Сообщалось, что всего было около 10 партий вооружений.

По словам южнокорейского депутата Ю Санг-Бама, Северная Корея также отправила в Россию советников по использованию боеприпасов.

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