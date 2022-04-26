Ранее глава МИД страны-агрессора назвал реальным риск ядерной войны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на последнее заявление министра иностранных дел РФ Лаврова о "реальном риске ядерной войны".

У себя в Twitter Подоляк сравнил, в каких парадигмах живет западный и мир и страна-агрессор.

"Находясь в одной части мира, Илон Маск покупает Твиттер в перерывах между запусками ракет в космос, по ту сторону океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в социальных сетях вводится цензура. Бездна цивилизации", - написал Подоляк.

Накануне Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, "эту опасность нельзя недооценивать". Он также считает, что может начаться Третья мировая война. В ответ на это глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Москва чувствует поражение в Украине, и поэтому мировое сообщество должно удвоить поддержку нашей страны.

Угроза ядерного удара РФ

Еще ранее Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.