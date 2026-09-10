В Венесуэле разбился самолет с украинской моделью на борту

По данным местных властей, вроде бы никто не погиб, но все пассажиры получили травмы.

В Венесуэле разбился частный легкомоторный самолет, на борту которого находились украинская модель София Комар и двое местных предпринимателей. Об этом пишет венесуэльское издание El Pitazo.

Сообщается, что авария произошла 6 сентября в штате Боливар. Самолет, вылетевший из национального парка Канайма, потерпел крушение в аэропорту Сьюдад-Боливар.

По данным предварительного отчета военных и сотрудников гражданской защиты, на борту находились местные предприниматели – братья Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Вместе с ними летели еще двое мужчин и модель из Украины София Комар. Также на борту находились двое пилотов.

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Издание отмечает, что все пассажиры, по предварительной информации, выжили, хотя и получили травмы. В то же время подробности об их состоянии здоровья и месте госпитализации пока не разглашаются.

После аварии власти начали расследование её причин. По информации источника El Pitazo, самолёт прилетел в Сьюдад-Боливар для дозаправки, после чего должен был продолжить маршрут в Каракас. На фотографиях, распространенных службой гражданской защиты, видно, что нижняя часть воздушного судна частично обгорела.

Как пишет El Pitazo, братья Амаро Чакон фигурируют в серии журналистских расследований о финансовых злоупотреблениях, а также в судебном деле в Испании, связанном с окружением бывшего премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Что касается Софии Комар, то издание называет её украинской супермоделью, которая появлялась, в частности, на страницах журнала Elle. Фотографии из её социальных сетей свидетельствуют о том, что вся компания провела пять дней в национальном парке Канайма. В частности, они остановились в роскошном отеле Waka Wená.

Экстренные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, немецкая полиция вечером 10 сентября оцепила здание Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе после анонимной угрозы о заминировании. Территорию перекрыли, сотрудников эвакуировали, а здание и окрестности обыскали. Взрывных устройств не обнаружили.

Также мы сообщали, что в Египте на юге Синайского полуострова произошла авария автобуса, в результате которой погибли 21 человек и ещё 29 получили травмы. ДТП произошло на дороге между Дахабом и Нувейбой, пострадавших доставили в местный медицинский центр и несколько больниц. Этот район является популярным туристическим направлением, известным курортами и возможностями для дайвинга и сноркелинга.

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