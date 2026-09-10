Израиль предоставит Греции кое-что связанное с системой ПВО 'Праща Давида': о чем идет речь

Греция закупает израильские ЗРК, чтобы отказаться от российских.

Израиль предоставит Греции, которая может перебросить комплексы Patriot ближе к базе США, исходный код системы командования и управления своих систем противовоздушной обороны "Праща Давида", Barak MX и Spyder.

Как отмечает украинский военный портал Defense Express, Греция договорилась с Израилем о весьма широком сотрудничестве в рамках программы "Щит Ахилла", выходящего за рамки закупки готовых зенитных ракетных комплексов.

Так, специально для вооруженных сил Греции будет создана отдельная версия программного обеспечения командования и управления C2 (Command and Control), которая объединит системы ПВО "Праща Давида", Barak MX, Spyder, а также другие в единую систему.

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К этому программному обеспечению Греция получит полный доступ и сможет контролировать его и вносить соответствующие изменения. Кроме того, греческие оборонные предприятия получат доступ к определенным израильским ноу-хау в сфере противовоздушной обороны. Defense Express отмечает:

"Речь не идет о том, что Греция получит исходный код самих зенитных ракетных комплексов. Но она сможет построить совершенно новую систему управления противовоздушной обороной, в которой израильские системы будут объединены с имеющимися средствами ПВО и теми, которые будут приобретены позже".

В эту систему должны быть интегрированы греческие Patriot, шесть батарей которых в версии PAC-2 находятся на вооружении вооруженных сил Греции. В то же время на вооружении страны также находятся российские С-300ПМУ1 и "Тор-М1". Именно на их замену и закупаются израильские ЗРК, но будет ещё определённый переходный период, когда эти системы будут одновременно находиться в эксплуатации.

Российское вооружение

Как сообщалось, Россия заключила первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М. Контракт предусматривает поставку более 10 самолетов. Но кто именно является покупателем - неизвестно.

В то же время Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, заявил, что в российских "Шахедах" много иностранных компонентов, в том числе из Соединенных Штатов Америки и Китая.

По его словам, наборы данных о серийных номерах компонентов должны помочь быстрее отслеживать поставки и пресекать их.

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