ВСУ уничтожили редкий российский истребитель (фото)

Самолет был уничтожен с помощью ударного дрона средней дальности FP-2.

Российские оккупанты убирают остатки уничтоженного 9 сентября палубного истребителя Су-33 на аэродроме "Вытязево" в Краснодарском крае РФ. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал OSINT-проект "КиберБорошно", на которых видны экскаватор и крыло самолета.

Также они добавили, что истребитель был уничтожен с помощью ударного дрона средней дальности FP-2.

Интересно, что о поражении Су-33 9 сентября сообщал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Видео дня

"Военно-морская база Новороссийск в ночь на 9 сентября в результате комплексного удара СОУ с участием СБС потеряла ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносцы. В Анапе "Птицы" СБС уничтожили ночью палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и 2 комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика", - написал он.

Что известно о Су-33

Су-33 - это советский, а впоследствии российский палубный истребитель четвёртого поколения, разработанный для базирования на авианосных кораблях. Самолёт был создан на базе истребителя Су-27, оснащённого передним горизонтальным оперением, усиленным шасси, тормозным крюком и складывающимися крыльями для экономии места в ангаре авианосца.

Уничтожение российских самолетов

Ранее в Курской области РФ столкнулись два российских истребителя Су-35С: один пилот погиб, а второго удалось эвакуировать.

Вас также могут заинтересовать новости: