В Энергоатоме назвали такие действия России "ядерным терроризмом" и призвали остановить российскую агрессию для предотвращения ядерной катастрофы.

25 апреля в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Сообщается, что ракеты летели вероятно в сторону городов Ривне или Здолбунов.

"Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически-тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше. Российскую агрессию в Украине необходимо остановить как можно быстрее. Ведь в опасности – под угрозой очередной ядерной катастрофы – весь мир!", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время широкомасштабного военного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС захватчики захватили в первый день вторжения, 24 февраля, а Запорожскую АЭС - 4 марта.

11 марта на Запорожскую АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом" якобы для "оценки" ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также "оказания помощи" с ремонтами

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

По состоянию на 16 апреля Запорожская АЭС все еще остается под контролем оккупантов. На станцию прибыла дежурная бригада представителей российской атомной корпорации "Росатом" на замену предыдущей бригаде.