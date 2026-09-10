Под Гостомелем вспыхнул огромный пожар после атаки дронов (видео)

На данный момент ничего не известно о возможных жертвах нападения.

На фоне почти непрерывных российских атак с использованием дронов на Киев и область вспыхнул огромный пожар в районе Гостомеля. Об этом сообщают Telegram-каналы.

"Враг нанес повторный удар по складу в Гостомеле в Киевской области. В сети сообщают о повторной детонации", – сообщает паблик "Киев News".

Также в сети распространяются кадры пожара под Гостомелем, на которых видно мощное пламя и большой столб дыма.

Видео дня

СМИ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию сообщают, что горит складское здание в результате атаки БПЛА в Бучанском районе.

Обновлено в 22.59. Как сообщил в своем Телеграм глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в эти минуты спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях в Бучанском районе. Там погиб мужчина.

В целом с начала суток в Киевской области погиб один человек, еще двое получили травмы. В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждены 17 объектов, среди которых частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

Обновлено в 23.30. Позднее Ткаченко уточнил, что атакованный россиянами склад имел гражданское назначение и что именно на этом объекте обошлось без пострадавших.

Российские атаки по Украине

Как писал УНИАН, в результате российского удара по Павлограду 10 сентября погибли по меньшей мере четыре человека, более 60 получили ранения, среди них дети. Атака произошла около 16:25 с применением беспилотника, повреждены автомобили, торговые павильоны и магазин. Во время ликвидации последствий пострадали двое спасателей, их госпитализировали.

Также мы сообщали, что российские войска нанесли массированный удар по Днепру, в результате которого погибли два человека и ещё пятеро получили ранения. Целью стал завод подсолнечного масла "Олейна", принадлежащий американской корпорации Bunge, где после повторного удара возник пожар. Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил атаку на предприятие и напомнил, что его недавно посещал сенатор США Ричард Блюменталь.

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