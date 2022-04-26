Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Москва чувствует поражение в Украине, и поэтому мировое сообщество должно удвоить поддержку Украины.
Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.
"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, что сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует "реальная опасность начала Третьей мировой войны".