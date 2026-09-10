До 2028 года Путин исчерпает ресурсы России для ведения войны: глава ГУР назвал условие

ГУР также ожидает увеличения контингента КНДР в россии с нынешних 8 тысяч до примерно 50 тысяч военных.

Если темпы военных и экономических потерь России сохранятся на нынешнем уровне, то к 2028 году она исчерпает свой потенциал для ведения войны в Украине. Об этом в интервью газете The Times заявил глава военной разведки Украины (ГУР) генерал-лейтенант Олег Иващенко.

"У России есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, но, по нашим оценкам, они иссякнут к 2028 году", - сказал он.

В своем кабинете Иващенко достал ежедневную сводку разведданных и указал на цифры, приведенные на первой странице.

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"Россия набирает примерно 1000 человек в день, иногда 1200. Но посмотрите на эти цифры потерь. Вчера - 1410, позавчера - 1551. Из них 835 человек - около 60 процентов - погибли в бою", - сообщил он.

Согласно его сводке, доля погибших (60%) остается примерно на одном уровне в течение всей недели. Никогда прежде в истории вооруженных конфликтов соотношение погибших и раненых не было столь высоким.

Отмечается, что эти оценки в целом подтверждаются западными спецслужбами, которые полагают, что ежемесячные потери России превышают число новобранцев на 6000 человек. Тем временем стремительное развитие технологий беспилотников и искусственного интеллекта приводит к дальнейшему росту соотношения погибших к раненым.

"Увеличение дальности и точности ударов в сочетании с разведкой с использованием ИИ, позволяющей обнаруживать скрытые цели лучше, чем невооруженный глаз, сделали современное поле боя смертоносным как никогда. Эвакуация раненых из "зоны смерти" шириной в 32 км в условиях постоянного наблюдения - это титаническая задача", - сказано в статье.

Украина утверждает, что с 2022 года Россия потеряла 1 502 390 военнослужащих. Независимая оценка Центра стратегических и международных исследований (CSIS) дает более низкую цифру: 1,4 миллиона потерь на поле боя, из которых до 450 000 - погибшие.

Исходя из данных генерала, еще 18 месяцев боевых действий обернутся для России дополнительными потерями в 765 800 человек (459 480 погибших и 306 320 раненых). Если сложить это с текущими оценками потерь, получится, что пострадает почти 10% мужского населения России в возрасте от 25 до 49 лет.

По словам Иващенко, все это оказало глубокое воздействие на противника:

"Боевой дух очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Настроения среди российского населения тоже подавленные: большинство людей на самом деле не хотят войны".

Он добавил, что желание вести войну в современную эпоху свидетельствует о неадекватности Путина.

"Делайте выводы сами о человеке, который хочет убивать других людей и захватывать их территории", - отметил генерал.

Россия утратила часть позиций

Согласно данным разведки, на которые ссылается Иващенко, после прошедших в этом месяце общенациональных выборов российские генералы запросили у Путина дополнительно 800 000 военнослужащих.

"В действительности армия способна одновременно принять - то есть мобилизовать, экипировать, обеспечить питанием, обучить и интегрировать - не более 300-500 тысяч новобранцев", - сказано в отчете.

Там также отмечается, что средняя продолжительность жизни российского новобранца, прибывшего на поле боя в Украине, составляет от 20 до 30 минут.

Важно, что представители западных разведывательных служб полагают, что Украине удалось нанести России более тяжелые потери благодаря "повышению эффективности поражения и внедрению инноваций", а также наличию "возможностей для нанесения ударов в глубине обороны противника, создающих для России серьезные проблемы".

Они также считают, что внутри России нарастает напряженность из-за замедления темпов продвижения на фронте, непопулярных мер по ограничению интернета и дефицита топлива, вызванного уничтожением украинскими силами объектов российской нефтегазовой инфраструктуры.

Приток иностранных бойцов

Украина также сталкивается с тяжелыми потерями: по оценкам Центра стратегических и международных исследований, их общее число (убитыми и ранеными) составляет от 525 000 до 625 000 человек.

Страна надеется решить эту проблему за счет привлечения большего числа высокооплачиваемых иностранных бойцов, однако Россия делает то же самое.

По оценкам ГУР, Россия уже завербовала более 28 000 иностранных бойцов: при этом все больше людей из африканских стран соглашаются на участие в войне , соблазнившись обещаниями высокой оплаты. Иващенко заявил:

"Мы работаем над тем, чтобы остановить этот процесс, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки. Мы также проводим операции некинетического характера, информируя население в соответствующих странах".

Отмечается, что ем временем союзник Путина Ким Чен Ын готовится отправить еще тысячи северокорейских военнослужащих.

"На сегодняшний день в Курской области России находится около 8000 военнослужащих КНДР. По данным нашей разведки, их численность может возрасти примерно до 50 000", - добавил Иващенко.

Война в Украине

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что пока о переломе в войне говорить не приходится, потому что для этого пехота Сил обороны Украины должна перейти от обороны к наступлению и освобождать украинские земли.

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