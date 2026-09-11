Археолог-любитель нашел в неожиданном месте крупнейший клад монет эпохи викингов

Новое открытие "очень важно" и проливает свет на связь Финляндии с викингами.

Археолог-любитель на юге Финляндии, ищущий сокровища в лесу своего родного города, обнаружил, по словам профессиональных археологов, самый большой клад серебряных монет эпохи викингов, когда-либо найденный в стране. Об этом пишет The New York Times.

Музеи Лахти, которые управляют археологическим наследием в Сисме, где был найден клад, приписывают Калле Лаппинену помощь археологам в сборе тысяч монет и других серебряных предметов. Среди них браслет и серебряная бусина, говорится в сообщении музея.

Музей осмотрел и обнаружил клад после того, как Лаппинен предупредил органы по древностям. Теперь они планируют очистить, изучить и точно датировать находки, говорится в сообщении.

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По первоначальной оценке, здесь находится около 4,5 килограммов монет, что вдвое превышает размер коллекции, найденной в 1895 году в Ноусиайнене и насчитывающей 1700 монет.

Отмечается, что новое открытие "очень важно" и проливает свет на связь Финляндии с викингами. Эпоха викингов, примерно с 750 по 1050 год, совпадает с периодом позднего финского железного века. Викинги жили на территории нынешней Швеции, Норвегии и Дании.

"Новая находка подчеркивает, что Финляндия была тесно связана со скандинавской культурной сферой, чему способствовала торговля скандинавских мореплавателей - некоторые из которых действительно были викингами - через Балтийское море", - сказал Тони Паукку, археолог из музеев Лахти.

Сокровища были найдены упакованными в останках двух берестяных контейнеров и закопанными на глубине около 45 сантиметров под землей.

"Намеренно спрятанные сокровища, подобные этим, являются обычным явлением для этой эпохи в Финляндии", - сказал Паукку, указывая на социальные волнения, связанные с общей нестабильностью и внешними угрозами.

Отмечается, что религиозные традиции, преобладавшие в то время, возможно, также сыграли свою роль: многие тогда верили, что захороненные богатства могут следовать за человеком в загробную жизнь. Но почему именно этот тайник был закопан, неясно, сказал Паукку:

"Можно только сказать, что кем бы они ни были, они вернулись не за сокровищами. Похоже, что с кладом не связано никаких захоронений".

Как был найден клад

Лаппинен обнаруживший клад, сказал, что он обыскивал этот район и в других случаях, но не нашел ничего, пока не вернулся туда в начале этого месяца. Получив пару сигналов, он начал копать, пока его пинпоинтер - небольшой ручной зонд - не "взревел".

"С яростью обезьяны я копал почву, нижнюю морену и булыжники", - сказал Лаппинен.

По его словам, на глубине около 45 сантиметров он нашел "кучку монет" и затем сообщил об этом властям - после того, как "оправился от прилива адреналина".

Потом он понял, что есть еще что открыть. Когда он посмотрел, он нашел еще монеты в "двух кладах, расположенных рядом".

Интересно, что 40-летний Лаппинен работает офицером торгового флота, а в свободное время занимается торговлей старинными изразцовыми печами. По его словам, его мать - увлеченный любитель истории (она была в восторге от этой находки), а сам он занимается поиском исторических сокровищ с 1998 года.

Ранее он уже находил небольшой клад серебра эпохи викингов и коллекцию шведских медных монет-плит, а также другие ценные предметы. Тем не менее, сделав последнюю находку, Лаппинен поначалу отнесся к ней со скепсисом. Элъяс Оксанен, археолог из Хельсинкского университета, отметил:

"Эта находка демонстрирует, что любители с металлоискателями могут добывать значительный объем новой ценной информации о прошлом - во многом потому, что они (как и в данном случае) ведут поиск в тех местах, куда не добираются профессиональные археологи".

Ранее он писал о рисках и преимуществах, связанных с обнаружением исторически важных артефактов археологами-любителями. Занятия любительским поиском с металлоискателем вызывают неоднозначную реакцию в археологическом сообществе. Существует риск, что важный археологический объект не будет должным образом сохранен для дальнейшего изучения.

По словам Оксанена, за последнее десятилетие благодаря любителям-поисковикам было получено множество новых археологических сведений, которые "преобразили" представления ученых о позднем железном веке. Остатки берестяных емкостей, в которых хранились монеты, также могут дать ценную информацию; подобные находки - редкость для кислых почв Финляндии, что делает этот клад "вдвойне уникальным".

Он высоко оценил решение г-на Лаппинена немедленно сообщить о находке властям, назвав это "примером ответственного и грамотного подхода к поиску, приведшего к многообещающему археологическому открытию".

Сам Лаппинен считает, что прекрасно осознает ответственность, сопряженную с его увлечением, и очень рад своему вкладу в археологию.

"Было невероятно приятно доказать с помощью этого клада, что мой родной город Сюсмя играл особую роль в эпоху викингов", - сказал он.

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