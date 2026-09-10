Зеленский ожидает от встречи с Трампом результатов по двум важным направлениям

В то же время сейчас глава государства не рассчитывает на реальные переговоры с Россией, поскольку там проходят парламентские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом в конце сентября в Нью-Йорке. Украинский лидер надеется добиться результатов в сфере энергетической и продовольственной безопасности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Калгари (провинция Альберта).

В частности, у Зеленского спросили, чего именно Украина ожидает от переговорного процесса с участием США и каким он видит возможный трехсторонний формат переговоров Украина-США-Россия.

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"Я считаю, что у нас не будет интенсивных переговоров во время предвыборного периода в России. Мы это понимаем. Но в конце сентября у нас будет возможность встретиться, я так думаю, с американской командой в Нью-Йорке", – отметил Зеленский.

Глава государства уточнил, что до встречи в Нью-Йорке ежедневно советники по вопросам национальной безопасности будут поддерживать связь с американской командой.

"Мы обсуждаем, какого результата мы можем добиться, как подготовиться к трехсторонней встрече и каким может быть результат после нее", – сообщил Зеленский.

В то же время он добавил, что все партнеры в мире поднимают вопрос о блокировании Россией в Черном море коридора для поставок украинского зерна на мировые рынки.

"Мы ответили и поступили точно так же. Но мы должны реагировать. Иначе Россия никогда не остановит эту войну, потому что никогда не почувствует её последствий. То же самое касается энергетики", – заявил Зеленский.

Поэтому, по его словам, в настоящее время рассматриваются вопросы потенциальных результатов в области энергетической и продовольственной безопасности.

"И я думаю, что мы сможем быть более открытыми после встречи с президентом Трампом в Нью-Йорке. Я надеюсь, что у нас будет возможность это сделать", – подчеркнул Зеленский.

Как известно, во второй половине сентября в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН с участием подавляющего большинства лидеров государств мира.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в Украину приезжали специальные представители Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По словам Зеленского, было несколько очень неплохих новых идей, которые привезли переговорщики из Соединенных Штатов Америки. В то же время он не знает, удастся ли эти идеи реализовать.

Сегодня, 10 сентября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что тема энергетического перемирия с Украиной пока предметно не обсуждается.

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