С Рэтклиффом или без: в Politico объяснили, почему прорыва в переговорах по Украине не предвидится

Если Рэтклифф действительно возьмет на себя более значимую роль, это, возможно, позволит хотя бы избавиться от некоторых выходок, которые воспринимались как дилетантские.

Перспектива того, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф возьмет на себя курирование "украинского направления", вызвала воодушевление у различных вашингтонских группировок - даже несмотря на то, что в Белом доме отрицали возможность такого развития событий. Об этом пишет Politico.

Утверждается, что сторонники Украины в США уверены: неважно, кто именно занимается этим вопросом, ведь главные события разворачиваются на поле боя.

"Если Рэтклифф подключится к делу, то стоит учесть, что он прекрасно разбирается в российской проблематике", - заявил Мэттью Бойс, занимавший пост заместителя помощника госсекретаря по делам Евразии в первой администрации Трампа.

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Он предостерег от ожиданий быстрой и значимой победы за столом переговоров.

"Путин считает, что время работает на него, делает ставку на эскалацию и не проявляет никакого интереса к отходу от своих жестких, максималистских позиций", - отметил Бойс.

И Белый дом, и ЦРУ опровергли информацию о том, что Рэтклифф готовится играть более активную роль в переговорах между Россией и Украиной. Украинский чиновник сообщил, что не располагает сведениями о переходе курирования этого вопроса к Рэтклиффу, однако добавил:

"Мы взаимодействуем с США на всех уровнях, включая ЦРУ".

Он не подтвердил информацию о возможном визите Рэтклиффа в Украину.

Помощник одного из законодателей-демократов в Палате представителей, отметил, что Рэтклифф - более сильный переговорщик, чем спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. Впрочем, по словам собеседника, без более решительной политики со стороны США Россия продолжит наносить военные удары, пытаясь ослабить Украину и подорвать ее боевой дух в зимний период.

"Пока не будет реального давления со стороны США - через санкции, военную помощь Украине и изменение самой сути политики, - ситуация не изменится", - подчеркнул помощник.

Отмечается, что если Рэтклифф действительно возьмет на себя более значимую роль, это, возможно, позволит хотя бы избавиться от некоторых выходок, которые воспринимались как дилетантские.

Помощь Украине

Накануне президент Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, который пообещал усилить поддержку стремления Украины вступить в НАТО и ЕС. Зеленский также высоко оценил "очень важный пакет помощи для усиления ПВО", за который он выразил благодарность.

Во вторник Министерство обороны Украины объявило о новых обязательствах партнеров перед Киевом, включая обещание Германии поставить дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot и заверения Великобритании в расширении поддержки в сфере противовоздушной обороны. ЕС также одобрил выделение около 3,7 млрд долларов на финансирование систем ПВО. А глава НАТО Марк Рютте во вторник заявил, что поставки американского оружия Украине в рамках механизма PURL продолжались бесперебойно.

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