В Минкульте назвали условия, при которых концерты можно продолжать во время 'желтых' тревог

Организаторы должны заранее подготовить четкий план действий, обеспечить доступ к укрытиям и оперативно информировать посетителей об уровне угрозы.

Министерство культуры Украины утвердило рекомендации по организации и проведению массовых культурных и развлекательных мероприятий в случае установления желтого уровня угрозы со стороны средств воздушного нападения. Об этом сообщили на сайте ведомства .

"Организаторы должны заранее подготовить четкий план действий, обеспечить доступ к укрытиям и оперативно информировать посетителей об уровне угрозы. При этом человек должен получать всю необходимую информацию, чтобы самостоятельно принимать решение о дальнейшем пребывании на мероприятии", - рассказала вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Отмечается, что согласно новым правилам установление желтого уровня угрозы не означает автоматической отсрочки, приостановки или отмены мероприятия. Организатор может принять решение о его начале или продолжении, если обеспечены необходимые условия безопасности, в частности доступ к укрытию для всех посетителей, участников и персонала.

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До начала мероприятия организаторам рекомендуется определить укрытие и удобные маршруты к нему, проверить вместимость, обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам, назначить ответственных за мониторинг ситуации с безопасностью и информирование людей.

Важно, что количество посетителей должно определяться с учётом возможности разместить в укрытии также персонал, исполнителей и других участников мероприятия. Там добавили:

"Во время желтого уровня угрозы мероприятие может начаться или продолжиться, если имеется доступное укрытие достаточной вместимости, обеспечен фактический доступ к нему и посетители знают маршрут движения. При этом человек имеет право самостоятельно покинуть место проведения мероприятия и перейти в укрытие. Организатор должен обеспечить такую возможность и, при необходимости, помочь с перемещением".

В случае установления красного уровня угрозы до начала мероприятия оно не начинается. Если красный уровень установлен уже во время мероприятия, организатор прекращает его проведение, информирует людей о ближайшем укрытии и обеспечивает организованный переход к нему.

Новые оповещения о тревогах в Украине

Торгово-развлекательные центры Киева обновили правила работы во время "желтого" и "красного" уровней тревоги. Некоторые из них будут продолжать работать в случае угрозы со стороны дронов.

Во время "желтого" уровня угрозы, означающего опасность со стороны дронов, продолжат работу, в частности, River Mall, Dream, Piramida, Retroville, Art Mall и Victoria Gardens.

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