Канада присоединится к украинскому проекту FREYJA, - Зеленский

В рамках проекта Украина вместе с европейскими партнерами хочет создать свой аналог Patriot.

Канада готова присоединиться к европейской антибаллистической программе FREYJA, инициированной Киевом, и предоставить свои технологии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам встречи с канадским премьер-министром Марком Карни.

По словам украинского лидера, он обсудил с канадским коллегой вопросы финансовой помощи Украине на текущий и на следующий год. Зеленский поблагодарил Карни за готовность помочь в поиске необходимого финансирования.

"Также рассказал о фактически постоянных российских ударах баллистикой и дронами. Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе FREYJA своими технологиями. Это шаг нужный и своевременный. Также будут дополнительные оборонные поставки", - сообщил Зеленский.

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Он добавил, что также "очень содержательно" обсуждались и некие "перспективные двусторонние проекты" в сфере обороны и экономического сотрудничества. В частности, по словам украинского президента, команды двух стран работают над дроновой сделкой.

Во время брифинга для журналистов Карни также сообщил о трех новых инициативах в рамках украинско-канадского сотрудничества:

Канада запустит военный маркетплейс по образцу украинского Brave1, что значительно ускорит производство беспилотников в этой стране. Треть произведенных в Канаде дронов - а Карни говорит о миллионах единиц в ближайшие 2 года - будет передана Украине;

Углубление прямого сотрудничества между украинскими и канадскими производителями дронов;

Также Канада и Украина запустят долговременное партнерство в области развития и использования технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Проект FREYJA: что нужно знать

Антибалистическая система FREYJA - совместный проект Украины и ряда других европейских стран по созданию собственной системы противоракетной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Проект позиционируется как более дешевая и доступная альтернатива дефицитным и дорогим американским системам Patriot.

В рамках проекта Украина должна разработать и производить ракету-перехватчик и пусковую установку, а партнеры предоставят радары и другие высокотехнологичные компоненты.

Зеленский рассчитывает на первые практические результаты уже на рубеже 2026-2027 годов, а увидеть FREYJA в полноценной работе - в течение года.

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