Канада присоединится к украинскому проекту FREYJA, - Зеленский

Канада готова присоединиться к европейской антибаллистической программе FREYJA, инициированной Киевом, и предоставить свои технологии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам встречи с канадским премьер-министром Марком Карни.
По словам украинского лидера, он обсудил с канадским коллегой вопросы финансовой помощи Украине на текущий и на следующий год. Зеленский поблагодарил Карни за готовность помочь в поиске необходимого финансирования.
"Также рассказал о фактически постоянных российских ударах баллистикой и дронами. Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе FREYJA своими технологиями. Это шаг нужный и своевременный. Также будут дополнительные оборонные поставки", - сообщил Зеленский.
Он добавил, что также "очень содержательно" обсуждались и некие "перспективные двусторонние проекты" в сфере обороны и экономического сотрудничества. В частности, по словам украинского президента, команды двух стран работают над дроновой сделкой.
Во время брифинга для журналистов Карни также сообщил о трех новых инициативах в рамках украинско-канадского сотрудничества:
- Канада запустит военный маркетплейс по образцу украинского Brave1, что значительно ускорит производство беспилотников в этой стране. Треть произведенных в Канаде дронов - а Карни говорит о миллионах единиц в ближайшие 2 года - будет передана Украине;
- Углубление прямого сотрудничества между украинскими и канадскими производителями дронов;
- Также Канада и Украина запустят долговременное партнерство в области развития и использования технологий, связанных с искусственным интеллектом.
Проект FREYJA: что нужно знать
Антибалистическая система FREYJA - совместный проект Украины и ряда других европейских стран по созданию собственной системы противоракетной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Проект позиционируется как более дешевая и доступная альтернатива дефицитным и дорогим американским системам Patriot.
В рамках проекта Украина должна разработать и производить ракету-перехватчик и пусковую установку, а партнеры предоставят радары и другие высокотехнологичные компоненты.
Зеленский рассчитывает на первые практические результаты уже на рубеже 2026-2027 годов, а увидеть FREYJA в полноценной работе - в течение года.