Генконсульство Украины в Дюссельдорфе окружило большое количество полиции, – СМИ

Сообщается, что в дипломатическом представительстве произошла "непонятная ситуация угрозой".

Немецкая полиция оцепила здание генерального консульства Украины в Дюссельдорфе из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

"В Генеральном консульстве Украины в Дюссельдорфе сложилась непонятная ситуация, связанная с угрозой. Пресс-секретарь полиции подтвердил проведение масштабной операции вблизи здания, когда его об этом спросили", – говорится в сообщении.

На момент публикации никаких подробностей о характере инцидента не было.

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Как сообщил репортер издания, украинское консульство было оцеплено на обширной территории в начале вечера. Участок улицы в центре Дюссельдорфа огорожен оградительной лентой. На месте присутствуют несколько полицейских машин.

"Полиция обыскала здание и его окрестности. Однако сообщение об угрозе не подтвердилось. Поэтому операция была завершена", - сообщило издание впоследствии.

Угроза российских терактов в Европе

Как писал УНИАН, в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле (Германия) произошла неудавшаяся диверсия, к которой, вероятно, причастна Россия. Тогда рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124, который перевозил боеприпасы и военные грузы для Украины, обнаружили дрон с прикрепленным взрывным устройством. Устройство обезвредили – детонатор не сработал. Позже вблизи аэропорта обнаружили еще один дрон со следами взрывчатки.

Немецкие власти сначала расследовали инцидент как потенциальную гибридную атаку. 1 сентября 2026 года министр внутренних дел Александр Добриндт и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль официально обвинили Россию в попытке диверсии. По их словам, исполнители действовали по поручению российских государственных структур, а сам инцидент вписывается в серию гибридных операций Москвы против европейских союзников Украины.

В ответ Германия закрыла российское генеральное консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине, усилила контроль за въездом граждан РФ и призвала к введению дополнительных санкций на уровне ЕС.

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