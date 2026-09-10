Канада выделяет Украине значительные средства на ракеты для 'Петриот' и амуницию к F-16

Сегодня были сделаны первые шаги к заключению соглашения о столетнем партнерстве и крупного соглашения по дронам между Украиной и Канадой.

Канада намерена помочь Украине пережить предстоящую зиму. С этой целью выделяется пакет оборонной и энергетической помощи для Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский сообщили на совместной пресс-конференции в Калгари (провинция Альберта).

Как отметил Карни, Россия усиливает варварскую воздушную войну против Украины - и без разбора делает мишенью гражданское население. Поэтому противовоздушная оборона Украины становится все более важной.

"И именно поэтому сегодня утром Канада и Украина заключили соглашение о поставках критически важных ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны через механизм Соединенных Штатов JUMPSTART", - сказал он.

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В частности, с этой целью Канада выделяет 350 миллионов долларов на пакет оборудования, которое должно помочь защитить украинский народ, инфраструктуру и небо Украины.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Канаду за новый оборонный пакет.

"Это укрепление, прежде всего, нашей противовоздушной обороны - и для "Патриотов", и для наших боевых самолетов, которые сбивают российские реактивные "Шахеды". Я благодарю за этот пакет, это очень важно", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время в Канаде продолжается подготовка украинских пилотов. В частности, обучение проходят 21 украинец.

"И это станет ощутимым усилением наряду с другими странами, которые на разных этапах обучают наших людей пилотированию боевой авиации", - отметил Зеленский.

Энергетическая помощь

Кроме того, Канада поможет Украине пережить предстоящую зиму.

Как сообщил Карни, с этой целью Канада выделяет более 430 млн долларов в виде гарантий по кредитам для закупки газа.

Со своей стороны, Зеленский благодарит Канаду за энергетические договоренности:

"Это очень важно. У нас сегодня есть конкретные договоренности в энергетической сфере, которые укрепят нас как перед этой зимой, так и в более долгосрочной перспективе".

В целом помощь от Канады составляет более 1 млрд долларов. Как добавил Зеленский, Канада выделит 40 млн долларов в фонд поддержки украинских ветеранов.

Президент отметил, что сегодня достигнуты серьезные договоренности. В целом правительственный пакет поддержки от Канады составляет более 1 млрд долларов.

"Для нашей обороны - это прежде всего защита неба, ракеты, как я и сказал, для "Пэтриотов", боеприпасы для F-16", - подчеркнул Зеленский.

Еще есть договоренность о бизнес-пакете.

Новые санкции со стороны Канады

Также Зеленский сообщил, что достигнуты договоренности о санкциях.

"Канада готовит несколько важных пакетов санкций против России", - добавил президент.

Как заявил глава государства, важно ускорить введение антибаллистических санкций.

"Именно такие санкции, которые затруднят России производство баллистических ракет. Правильно одновременно искать ракеты для "Патриотов" и усиливать давление на каждое российское предприятие и на каждого контрагента России в других странах мира, которые помогают России производить баллистические ракеты", - заявил Зеленский.

По его словам, Канада готовит такой антибаллистический пакет санкций к осени.

"И мы очень надеемся, что принятие этого пакета будет ускорено, чтобы он мог вступить в силу уже в октябре", - сказал Зеленский.

Подписаны новые соглашения между Украиной и Канадой

В частности, Зеленский и Карни подписали декларацию о столетнем партнерстве между Украиной и Канадой.

Как отметил Карни, в ближайшие месяцы Канада и Украина согласуют долгосрочные рамки сотрудничества в таких областях, как оборона и безопасность, торговля, инвестиции, восстановление, энергетика, критически важные полезные ископаемые и технологии. Он подчеркнул:

"Наши два народа связаны с 1893 года. Эти отношения процветали более ста лет, и они будут процветать в следующем столетии еще долго после окончания этой войны. Украинцы помогали строить Канаду, а канадцы будут помогать восстанавливать Украину".

Также лидеры подписали совместную декларацию об укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности между Украиной и Канадой (о будущем заключении крупного соглашения по дронам - Drone Deal).

Как пояснил Зеленский, эта договоренность о соглашении по дронам "предоставит нам возможность финансировать оборону Украины, а Канаде - новые технологические возможности, проверенные современной войной".

По словам Зеленского, этим подписанием сделан шаг к началу совместного производства беспилотников, и 30% этих дронов сразу же будут отправлены в Силы обороны Украины на передовую.

"Мы на пути к крупной сделке по дронам. Мы подписали это как первый шаг. И наши команды сказали нам, что через 90 дней мы сможем заключить соглашение по дронам. Но потом Марк спросил: "Сможем ли мы получить это за 9 дней?". И команды сразу ответили: "Да, конечно. Хорошее предложение", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассчитывает, что в Нью-Йорке удастся заключить такую крупную сделку.

Отдельно между первым вицепремьер-министра Украины - министра энергетики Украины Денисом Шмыгалем и министром энергетики и природных ресурсов Канады Тимом Ходжсоном было подписано заявление об энергетическом сотрудничестве между Украиной и Канадой.

Помощь Канады Украине

Как сообщал УНИАН, Канада намерена присоединиться к европейской антибаллистической программе FREYJA, инициированной Киевом, и предоставить свои технологии. Недавно появилась информация о том, что в Украину может поступить антидроновая ракета CM-70 из Канады.

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