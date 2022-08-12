Боевики "ДНР" не понимают, что взорвалось в Крыму и почему

Российские оккупанты не понимают, почему на авиабазе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Они предполагают, что это могла быть обычная небрежность.

Об этом говорится в новом перехвате, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Боевики "ДНР" не понимают, что взорвалось в Крыму и почему

"Там по Крыму, аэропорт, ну говорят, взорвался там. Говорят, небрежность. При заправке боеприпасы взорвались в Крыму", говорит один из оккупантов.

При этом его собеседник отвечает, что взрывы якобы были результатом ракетного удара. Кроме того, он не верит в "хваленую" российскую ПВО.

"Хваленое ПВО не сработало в очередной раз... Да, может еще и по мосту", - подытожил собеседник.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 августа прогремела серия взрывов и пожар на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму.

В результате взрывов уничтожено по меньшей мере семь самолетов да еще два получили повреждения, аэродром выведен из строя.

По данным британской разведки, центральный район разгона аэродрома получил серьезные повреждения, но аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации.

В отчете разведка отметила, что мощности морской авиации флота сейчас значительно ухудшены и этот инцидент, вероятно, вынудит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Поскольку Крым воспринимался как безопасный тыл.

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