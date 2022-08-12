Уровень смертности в городе продолжает расти.

Семьи военных оккупантов уехали с побережья у Мариуполя после взрывов в оккупированном Крыму.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино до с. Б. Коса. ...У гауйляйтера Иващенко количество охранников возросло с 4 до 7. Страх царит среди коллаборнатов и верхушки мариупольских оккупантов. И это - хорошая новость", - написал Андрющенко.

Он также сообщил о стрелянину в районе Старого Крыма через страх перед силами сопротивления.

"Еще один сбитый коптер россиян днрівцями. Координация действий оккупантов между собой поражает", - подчеркнул советник.

По его информации, Мариуполь превращен в настоящую историческую реконструкцию СССР.

"Очереди везде... Даже на вход в магазин – очередь", - отметил Андрющенко.

Он сообщил, что уровень смертности в городе продолжает расти. За неделю умерло, согласно регистрации в морге, от" естественных " причин 178 человек, из них 43 - в больницах.

В Мариуполе, по его словам, за неделю зарегистрировано плюс 14 случаев острой кишечной инфекции.

"С учетом 17 случаев на прошлой неделе можно говорить о наличии первых прямых признаков эпидимического распространения инфекционной болезни", - написал советник городского головы.

Также Андрющенко пишет, что мариупольский порт "замер".

"Обещанный паром еще ни разу не зашел в порт - и это хорошая новость", - подчеркнул он.

Речь идет о паром "Лаврентий" Ейск-Мариуполь-Ейск, который оккупанты обещали запустить с 1 августа. Как сообщил Андрющенко, последнее зафиксировано местонахождение парома 28.07 в порту Ейск, но впоследствии он исчез из системы идентификации вообще.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 августа прогремела серия взрывов и пожар на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму.

В результате взрывов уничтожено по меньшей мере семь самолетов да еще два получили повреждения, аэродром выведен из строя.

По данным британской разведки, центральный район разгона аэродрома получил серьезные повреждения, но аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации.

В отчете разведка отметила, что мощности морской авиации флота сейчас значительно ухудшены и этот инцидент, вероятно, вынудит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Поскольку Крым воспринимался как безопасный тыл.

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